Membanggakan! KRI Bima Suci Raih Empat Tropy Tall Ship Race Sail Den Helder di Belanda

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) meraih Empat tropy pada event internasional Tall Ship Race Sail Den Helder 2023 di Belanda, melalui KRI Bima Suci yang tergabung sebagai Satgas misi pelayaran diplomasi dan duta bangsa Kartika Jala Krida (KJK) 2023.

Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) M. Sati Lubis sekaligus Dansatgas KJK 2023 menyampaikan bahwa KRI Bima Suci juga mengemban misi untuk mempromosikan seni dan budaya sekaligus tujuan wisata Indonesia.

"Dengan begitu kehadiran kami dalam event bergengsi ini selain memberikan gambaran dan pertunjukkan kepada dunia tentang Indonesia, juga diharapkan hubungan persaudaraan dapat tercipta sehingga misi diplomasi kami sebagai Satgas Misi Pelayaran Diplomasi dan Duta Bangsa dapat terwujud," ujar Letkol Laut (P) M. Sati Lubis melalui keterangan resminya, dikutip Minggu (2/7/2023).

Pada event internasional tersebut, para prajurit KRI Bima Suci dan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-70 menampilkan sejumlah kesenian, dan berhasil membuat semua mata pengunjung tak lepas memandang seluruh atraksi yang ditampilkan oleh personel Satgas KJK TNI AL.

Selain dihibur dengan penampilan dari Genderang Suling Taruna AAL angkatan ke-70, para pengunjung juga disuguhi kesenian dari berbagai daerah di Nusantara di Indonesia seperti dari Sumatra Barat, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah yang ditampilkan oleh para prajurit KRI Bima Suci serta penampilan beragam pakaian dinas yang biasa dikenakan oleh prajurit TNI AL.

Kehadiran para prajurit Satgas KJK 2023 juga berhasil membuat diaspora Indonesia di Belanda turut merasa bangga dan sedikit mengobati rasa rindunya terhadap tanah air.