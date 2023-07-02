Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Membanggakan! KRI Bima Suci Raih Empat Tropy Tall Ship Race Sail Den Helder di Belanda

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |10:25 WIB
Membanggakan! KRI Bima Suci Raih Empat Tropy Tall Ship Race Sail Den Helder di Belanda
KRI Bima Suci raih 4 penghargaan di Belanda (Foto : Dispenal)
A
A
A

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) meraih Empat tropy pada event internasional Tall Ship Race Sail Den Helder 2023 di Belanda, melalui KRI Bima Suci yang tergabung sebagai Satgas misi pelayaran diplomasi dan duta bangsa Kartika Jala Krida (KJK) 2023.

Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) M. Sati Lubis sekaligus Dansatgas KJK 2023 menyampaikan bahwa KRI Bima Suci juga mengemban misi untuk mempromosikan seni dan budaya sekaligus tujuan wisata Indonesia.

"Dengan begitu kehadiran kami dalam event bergengsi ini selain memberikan gambaran dan pertunjukkan kepada dunia tentang Indonesia, juga diharapkan hubungan persaudaraan dapat tercipta sehingga misi diplomasi kami sebagai Satgas Misi Pelayaran Diplomasi dan Duta Bangsa dapat terwujud," ujar Letkol Laut (P) M. Sati Lubis melalui keterangan resminya, dikutip Minggu (2/7/2023).

Pada event internasional tersebut, para prajurit KRI Bima Suci dan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-70 menampilkan sejumlah kesenian, dan berhasil membuat semua mata pengunjung tak lepas memandang seluruh atraksi yang ditampilkan oleh personel Satgas KJK TNI AL.

Selain dihibur dengan penampilan dari Genderang Suling Taruna AAL angkatan ke-70, para pengunjung juga disuguhi kesenian dari berbagai daerah di Nusantara di Indonesia seperti dari Sumatra Barat, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah yang ditampilkan oleh para prajurit KRI Bima Suci serta penampilan beragam pakaian dinas yang biasa dikenakan oleh prajurit TNI AL.

Kehadiran para prajurit Satgas KJK 2023 juga berhasil membuat diaspora Indonesia di Belanda turut merasa bangga dan sedikit mengobati rasa rindunya terhadap tanah air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168589/tni_al-hpud_large.jpg
Kapal Perang TNI AL Terbesar di Asia Tenggara Tiba di Tanjung Priok, Militer Indonesia Semakin Ditakuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/340/3165545/pemukulan-2RaN_large.jpg
TNI AL Tanggapi Kasus Kematian Warga Pekanbaru Diduga Dianiaya Oknum Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159157/viral-sNY7_large.jpg
Pasukan Rahasia TNI Buat Drone Tempur Kamikaze untuk Operasi Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157975/hadi-PTGL_large.jpg
Pemerintah Sedang Cari Jalan Keluar Terbaik Terkait Nasib Satria Arta Kumbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157110/perang-2VJO_large.jpg
Eks Marinir TNI AL Satria Kumbara Minta Dipulangkan dari Medan Perang Ukraina, Kemlu Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156992/tb_hasanudin-cKZB_large.jpg
TB Hasanuddin: Pastikan Status Disertir TNI AL Satria Kumbara yang Menjadi Tentara Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement