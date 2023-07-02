Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Polri Berikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat, PSMTI Siap Berkolaborasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |10:43 WIB
Dukung Polri Berikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat, PSMTI Siap Berkolaborasi
PSMTI dukung Polri berikan pelayanan terbaik ke masyarakat (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan berkolaborasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat.

Hal tersebut disampaikan PSMI dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli.

"Kami, PSMTI, memberikan dukungan penuh kepada Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani dan melindungi masyarakat," ujar Ketua Umum PSMTI, Wilianto Tanta, PSMTI dalam keterangannya, Minggu (2/7/2023). 

"Kami mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan negara dan kami siap bekerja sama dengan Polri untuk menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia," imbuhnya.

BACA JUGA:

HUT Ke-77 Bhayangkara, Muhammadiyah Sebut Wajah Polri Lebih Humanis dengan Presisi 

PSMTI merupakan salah satu organisasi masyarakat Tionghoa terbesar di Indonesia. PSMTI telah lama menjalin kerja sama yang erat dengan Polri dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial di Tanah Air.

Ditambahkan Wilianto, PSMTI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dengan Polri. Tentunya lewat berbagai program kerja sama, seperti baksos pembentukan forum dialog antara masyarakat Tionghoa dan Polri, pelatihan keamanan dan keselamatan bagi anggota PSMTI.

Kemudian, partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial bekerjasama dengan Polri, juga dalam bidang pendidikan dengan memfasilitasi anggota Polri belajar bahasa mandarin dan beasiswa ke Tiongkok.

"Tentunya anggota kami yang mayoritas juga pengusaha siap berkolaborasi di tingkat pusat maupun daerah untuk mendorong bagaimana investasi bisa berjalan lancar, perekonomian yang semakin baik ke depan. Polri dan PSMTI jika bersinergi akan melahirkan situasi perekonomian yang kondusif dan bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982/polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785/korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement