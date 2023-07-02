Dukung Polri Berikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat, PSMTI Siap Berkolaborasi

JAKARTA - Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan berkolaborasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat.

Hal tersebut disampaikan PSMI dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli.

"Kami, PSMTI, memberikan dukungan penuh kepada Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani dan melindungi masyarakat," ujar Ketua Umum PSMTI, Wilianto Tanta, PSMTI dalam keterangannya, Minggu (2/7/2023).

"Kami mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan negara dan kami siap bekerja sama dengan Polri untuk menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia," imbuhnya.

BACA JUGA:

HUT Ke-77 Bhayangkara, Muhammadiyah Sebut Wajah Polri Lebih Humanis dengan Presisi

PSMTI merupakan salah satu organisasi masyarakat Tionghoa terbesar di Indonesia. PSMTI telah lama menjalin kerja sama yang erat dengan Polri dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial di Tanah Air.

Ditambahkan Wilianto, PSMTI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dengan Polri. Tentunya lewat berbagai program kerja sama, seperti baksos pembentukan forum dialog antara masyarakat Tionghoa dan Polri, pelatihan keamanan dan keselamatan bagi anggota PSMTI.

Kemudian, partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial bekerjasama dengan Polri, juga dalam bidang pendidikan dengan memfasilitasi anggota Polri belajar bahasa mandarin dan beasiswa ke Tiongkok.

"Tentunya anggota kami yang mayoritas juga pengusaha siap berkolaborasi di tingkat pusat maupun daerah untuk mendorong bagaimana investasi bisa berjalan lancar, perekonomian yang semakin baik ke depan. Polri dan PSMTI jika bersinergi akan melahirkan situasi perekonomian yang kondusif dan bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan," katanya.