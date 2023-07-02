Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Kondisi Terkini Ketua Bawaslu Usai Pingsan di Acara HUT Ke-77 Bhayangkara

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |11:00 WIB
Begini Kondisi Terkini Ketua Bawaslu Usai Pingsan di Acara HUT Ke-77 Bhayangkara
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pingsan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja pingsan saat menghadiri perayaan puncak hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-77 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu 1 Juli 2023 kemarin.

Terbaru, Anggota Bawaslu Totok Hariyono buka suara terkait kondisi terkini orang nomor satu di Bawaslu tersebut. Menurutnya, Bagja kini telah dipindahkan ke RS Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta Barat.

"Pak ketua sekarang dipindah ke RS Harapan Kita, tapi (kondisinya) udah enak. Cuma supaya komprehensif gitu aja," ujar Totok saat dikonfirmasi, Minggu (2/7/2023).

Totok menambahkan, Bagja dipindah ke RS tersebut pada Minggu dini hari. Namun, Totok memastikan kondisi Bagja kian membaik.

"(Bagja pingsan) Karena kecapaian aja. Nggak ada (Penyakit serius). Capek aja dan insya Allah segera sehat," imbuhnya.

Diketahui, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dikabarkan pingsan saat menghadiri puncak acara Hari Ulang Tahun ke-77 Bhayangkara. Rahmat Bagja diduga terjatuh tepat di area masuk VVIP dekat dengan Patung Panah Lobby Barat GBK.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3123968/ilustrasi_bawaslu-oY1E_large.jpg
Bawaslu Dorong Penguatan Keterwakilan Perempuan di UU Kepemiluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/337/3123156/ilustrasi_bawaslu-kWof_large.jpg
Minta Perkuat Pengawasan PSU, Bawaslu: Kita Jalankan Tugas Sesuai Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/337/3087836/ketua_bawaslu_ri_rahmat_bagja_pimpin_jumpa_pers-UxwV_large.jpeg
Bawaslu RI Putuskan Video Prabowo Endorse Ahmad Lutfi Bukan Pelanggaran Pemilu, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075749/ketua_bawaslu_ri_rahmat_bagja-Bnus_large.jpg
Bawaslu RI Usut Dugaan Intimidasi Relawan Paslon oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/337/3009561/tahapan-pilkada-2024-sudah-berjalan-bawaslu-harap-sentra-gakkumdu-terbentuk-akhir-mei-PB6et6Eda0.jpg
Tahapan Pilkada 2024 Sudah Berjalan, Bawaslu Harap Sentra Gakkumdu Terbentuk Akhir Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996613/jika-gugatan-01-dan-03-dikabulkan-mk-bawaslu-siap-lakukan-pengawasan-psu-n6U2ZsHZe7.jpg
Jika Gugatan 01 dan 03 Dikabulkan MK, Bawaslu Siap Lakukan Pengawasan PSU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement