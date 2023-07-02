Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPT Pemilu 2024, Mayoritas Generasi Milenial Disusul Gen X

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |13:14 WIB
DPT Pemilu 2024, Mayoritas Generasi Milenial Disusul Gen X
KPU tetapkan DPT Pemilu 2024 (Foto: Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memotret mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 merupakan generasi milenial. Hal itu terpotret KPU dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, jumlah pemilih dari generasi milenial sebanyak 68.822.389 atau 33,60% dari jumlah DPT Pemilu 2024. Sementara Generasi X, berada di urutan kedua, yakni 57.486.482 pemilih atau 28,07% dari total DPT.

"Gen Z 46.800.161 atau 22,85%; Babby Boomer 28.127.340 atau 13,73%; Preboomer 3.570.850 atau 1,74%" ujar Betty dalam rapat pleno rekapitulasi penetapan DPT Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2023).

Selain itu, KPU juga mengategorikan DPT berdasarkan umur. Hasilnya, pemilih berumur 40 tahun ke bawah menjadi mayoritas pada Pemilu 2024.

Betty berkata, pemilih yang berumur kurang dari 17 tahun tapi sudah punya hak memilih (sudah menikah) sebesar 6.697 atau sebesar 0,003%. Kemudian, pemilih berumur 17 hingga 30 tahun sebanyak 63.953.031 atau 31,23%.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
KPU DPT Pemilu 2024 Pemilu 2024
