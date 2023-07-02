BMKG: 56 Persen Wilayah Indonesia Memasuki Musim Kemarau

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat berdasarkan zona musim (ZOM) sebanyak 56% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau hingga awal Juli 2023.

“Diketahui bahwa berdasarkan jumlah ZOM sebanyak 56% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau,” ujar Plt. Kepala Pusat Meteorologi Publik Andri Ramdhani dalam keterangan resminya, dikutip, Minggu (2/7/2023).

Andri melaporkan, wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, meliputi sebagian besar Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, Bengkulu bagian selatan, Sumatera Selatan bagian selatan. Kemudian, Kepulauan Bangka Belitung bagian selatan, sebagian Lampung, Banten, DKI Jakarta, sebagian besar Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT.

Lalu, di Kalimantan Tengah bagian selatan, sebagian Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur bagian selatan, sebagian Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, sebagian Maluku Utara, dan Papua bagian selatan.

Sementara itu, Andri mengatakan, puncak musim kemarau diprediksi pada periode Juli hingga Agustus. “Secara umum Puncak Musim Kemarau 2023 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksikan terjadi pada periode Juli-Agustus, dengan wilayah zona musim paling banyak terjadi pada bulan Agustus,” katanya.