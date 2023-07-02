Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Penegakan Hukum Al Zaytun Berlanjut, Muhadjir Effendy: Pendidikan Harus Tetap Berjalan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |14:04 WIB
Penegakan Hukum Al Zaytun Berlanjut, Muhadjir Effendy: Pendidikan Harus Tetap Berjalan
Muhadjir Effendy (Foto: Kemenko PMK)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pendidikan di Pesantren Al Zaytun harus tetap berjalan meskipun penegakan hukum terus berlanjut.

Muhadjir pun meminta seluruh jajaran dan pihak terkait harus memastikan langkah penanganan yang tepat terhadap Pesantren Al-Zaytun. Mengingat terdapat sekitar 4.985 santri pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah yang tengah menempuh pendidikan di tempat itu.

“Harus dipastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sana dapat berlangsung dan berlanjut, tidak akan terganggu atau paling tidak, tidak terlalu terganggu oleh adanya masalah tersebut,” ujar Muhadjir dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (2/7/2023).

Muhadjir juga meminta pihak berwajib melakukan tindakan tegas yang terukur apabila terdapat temuan pidana atau pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan Pancasila ataupun terbukti melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

“Kita harus belajar dari penanganan kasus Pondok Pesantren Assidiqiyah Jombang. Seluruh pihak harus mau bekerja sama mendorong penegakan hukum terhadap oknum dan memisahkan antara persoalan pidana dan entitas pendidikan. Setelah oknum diamankan, satuan pendidikan tetap bisa berjalan secara normal,” imbuhnya.

Muhadjir menghimbau kepada para orang tua wali dan santri untuk tetap tenang dan tidak perlu merasa gelisah terhadap masa depan pendidikan putra-putrinya. Pemerintah akan tetap menjamin keberlangsungan pesantren agar hak atas pendidikan kepada para santri tetap didapat.

Halaman:
1 2
      
