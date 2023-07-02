Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tingkat Kepercayaan ke Polri Naik Jadi 76 Persen, Kado Manis HUT Bhayangkara

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |15:11 WIB
Tingkat Kepercayaan ke Polri Naik Jadi 76 Persen, Kado Manis HUT Bhayangkara
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi (Foto: Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit berhasil mengubah citra Polri menjadi lebih dipercaya publik. Itu tergambar dari hasil riset Indikator Politik Indonesia, bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri mencapai 76,4 persen.

"Mayoritas masyarakat merasa cukup atau sangat puas atas kinerja Kepolisian dalam berbagai persoalan,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan’ secara virtual, Minggu (2/7/2023).

Bahkan, kata Burhanuddin, persentase tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, komisi antirasuah sekadar mendapatkan 75,7 persen.

"Kepolisian juga mulai pulih yah, jadi yang percaya terhadap polisi di bulan Juni 2023 sudah mencapai 76,4%, yang mengatakan sangat percaya 10,8%, kita gabung dengan yang mengatakan cukup percaya 65,6%," ujarnya.

Ada beberapa alasan yang memengaruhi tingginya public trust Polri, dijelaskan Burhanuddin, misalnya upaya penegakan hukum, ada peningkatan dari temuan pada Juni 2023.

“Jika pada April 2023 angkanya baru 70,8 persen, periode Juni meningkat menjadi 74,8 persen,” ujar Burhanuddin.

Kemudian, dalam upaya pemberantasan korupsi, pada April lalu tingkat kepercayaan publik baru menyentuh 66,9 persen, melonjak menjadi 69,2 ketika memasuki Juni.

Halaman:
1 2
      
