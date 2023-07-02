Kompolnas: Sikap Kapolri yang Kalem dan Tegas Mampu Pulihkan Kepercayaan Publik

JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei terbarunya mengenai 'Evaluasi publik atas kinerja lembaga penegak hukum dan perpajakan' yang dilakukan pada 20 hingga 24 Juni 2023.

Hasilnya, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian sudah mulai pulih usai kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti menilai, hal tersebut terjadi karena sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tenang dan tegas.

"Kemudian, saya senang dengan hasilnya, keamanan bagus, Gakkum (penegakan hukum) juga baik, kemudian Pemberantasan korupsi juga cukup baik. Kepercayaan masyarakat kepada Polri ini meningkat menjadi 76,4% kami sangat senang," kata Poengky menanggapi hasil survei Indikator Politik secara daring, Minggu (2/7/2023).

"Kami melihat ini, karena Pak Kapolri kalem tapi tegas ini, Pak listyo Sigit Prabowo. Dan juga kita bandingkan tadi Mas Burhan mengatakan, ketika survei pada Agustus 2022 pasca kasus Ferdi Sambo ini kondisi 54% kemudian segera naik," sambungnya.

Selain ketegasan Kapolri, kata Poengky, pemulihan yang terbilang cepat itu juga karena adanya kerja sama seluruh anggota Polri. Poengky menilai, kasus Ferdi Sambo membuat kepolisian merasa malu sehingga harus cepat membenahi diri.

"Jadi, tadi kalau kita melihat ketegasan Pak Kapolri untuk melakukan bersih bersih di tubuh Polri, kemudian juga kalau saya melihat ini sebetulnya rasa malu berjamaah yah, terkait dengan kasus Ferdi Sambo, teddy Minahasa, dan sesungguhnya banyak anggota Polri yang baik. Dari 470 ribu orang anggota Polri, semuanya terdampak dengan kasus Ferdi Sambo," katanya.