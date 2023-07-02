Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke Kejaksaan Tembus 81 Persen, Tertinggi dalam Sejarah

JAKARTA - Hasil riset Indikator Politik Indonesia menemukan trust atau tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan kini berada di angka tertinggi sepanjang sejarah. Persentasenya mencapai 81,2 persen.

Demikian dikatakan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan’ secara virtual, Minggu (2/7/2023).

Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin diakuinya terus menunjukkan tren positif.

Survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dilakukan dalam rentang 20-24 Juni 2023 dengan menempatkan 1.220 responden. Adapun tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Pada survei ini mengalami peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.

“Ini (kepercayaan publik mencapai 81,2 persen) angka tertinggi yang pernah diperoleh Kejaksaan. Ini layak diapresiasi,” kata Burhanuddin.

Dalam catatan Burhanuddin, sepanjang 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan berkutat di angka 70 persen. Misalnya, pada November tahun lalu, angkanya mencapai 77,4 persen.

“Memasuki tahun 2023, ada peningkatan yang cukup signifikan. Dimulai dari 77,8 persen pada Februari, lalu menjadi 81,2 persen pada Juni ini,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengungkapkan, terdapat sejumlah alasan yang membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan melonjak tajam. Di antaranya, karena faktor keberhasilan Korps Adhyaksa dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.