INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Silaturahmi dengan Istri Gus Dur, Yenny Wahid Beri Semangat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |16:23 WIB
Prabowo Silaturahmi dengan Istri Gus Dur, Yenny Wahid Beri Semangat
Prabowo bersilaturahmi dengan istri Gus Dur (Foto: dok Tim Media Prabowo)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bersilaturahmi sekaligus bercengkrama dengan Sinta Nuriyah yang merupakan Istri dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur seusai acara HUT ke-77 Polri di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 1 Juni 2023.

Prabowo menghampiri Sinta yang berada di kursi roda didampingi oleh Yenny Wahid. Prabowo pun membungkuk duduk sejajar dengan Sinta. Keduanya nampak bersalaman dan berbincang akrab seraya tertawa bersama.

“Saya juga nanti mau ke Hambalang lho, katanya mau ditraktir kopi,” ucap Yenny pada Prabowo.

“Iya, kapan?” jawab Prabowo.

Yenny pun kemudian mendoakan Prabowo untuk kesehatannya, juga memberikan semangat. “Mas Bowo sehat sehat ya, semangat terus ya,” ujar Yenny.

