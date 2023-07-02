Saat Pagar Ayu Serbu Prabowo Subianto Foto Bareng di Resepsi Pernikahan Putri Bamsoet

JAKARTA — Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berbaur dengan para tamu yang undangan yang ingin berswafoto dengannya di acara pernikahan putri Ketua MPR Bambang Soesatyo, Debby Pramestya Putri dan Nurul Farouq Fadillah, putra dari Wakapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Ruslan Aspan.

Para tamu dari kedua mempelai tersebut kebanyakan milenial dan gen z. Keduanya melakukan akad dan resepsi pernikahan di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (2/7/2023). Pada kesempatan itu, Prabowo bertindak sebagai saksi pernikahan.

“Pak, foto rame-rame,” ucap sekelompok perempuan yang bertindak sebagai pagar ayu kepada Prabowo.

“Apa ini? Pager apa? Pager ayu ya,” kata Prabowo.

“Iya, makasih Pak,” jawab mereka.