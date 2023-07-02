Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Pagar Ayu Serbu Prabowo Subianto Foto Bareng di Resepsi Pernikahan Putri Bamsoet

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |16:35 WIB
Saat Pagar Ayu Serbu Prabowo Subianto Foto Bareng di Resepsi Pernikahan Putri Bamsoet
Pagar ayu pernikahan putri Bamsoet foto bareng Prabowo Subainto (Foto: Tim Media Prabowo)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berbaur dengan para tamu yang undangan yang ingin berswafoto dengannya di acara pernikahan putri Ketua MPR Bambang Soesatyo, Debby Pramestya Putri dan Nurul Farouq Fadillah, putra dari Wakapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Ruslan Aspan.

Para tamu dari kedua mempelai tersebut kebanyakan milenial dan gen z. Keduanya melakukan akad dan resepsi pernikahan di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (2/7/2023). Pada kesempatan itu, Prabowo bertindak sebagai saksi pernikahan.

“Pak, foto rame-rame,” ucap sekelompok perempuan yang bertindak sebagai pagar ayu kepada Prabowo.

“Apa ini? Pager apa? Pager ayu ya,” kata Prabowo.

“Iya, makasih Pak,” jawab mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160186/menikah-105s_large.jpg
Kisah Tersangka dan Korban di Kolaka Utara, Menikah di Tengah Kasus Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038437/seorang-wanita-rencanakan-pernikahan-hantu-dengan-mendiang-pacarnya-demi-menghibur-sang-ibu-yang-berduka-kx1fPPjhSm.jpg
Seorang Wanita Rencanakan Pernikahan Hantu dengan Mendiang Pacarnya Demi Menghibur Sang Ibu yang Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/18/3028256/3-pria-bersenjata-serang-penikahan-ala-turki-1-orang-tewas-dan-wanita-hamil-terluka-y9XTjVczwX.jpg
3 Pria Bersenjata Serang Penikahan Ala Turki, 1 Orang Tewas dan Wanita Hamil Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/519/3026581/ditahan-karena-mencuri-pria-bojonegoro-menikahi-gadis-pujaan-hatinya-di-penjara-Crc3h6Btbf.jpg
Ditahan karena Mencuri, Pria Bojonegoro Menikahi Gadis Pujaan Hatinya di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/337/3019451/menko-pmk-pernikahan-jangan-menambah-keluarga-miskin-baru-ijmychzEyS.jpg
Menko PMK: Pernikahan Jangan Menambah Keluarga Miskin Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement