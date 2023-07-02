Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Perkenalkan Ganjar ke Pejabat Arab Saudi saat Bertemu di Jeddah: The Next President!

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |16:38 WIB
Sandiaga Perkenalkan Ganjar ke Pejabat Arab Saudi saat Bertemu di Jeddah: The Next President!
Sandiaga Uno bertemu Ganjar Pranowo di Bandara Jeddah (Foto: Dok)
JEDDAH - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI yang juga Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertemu dengan Ganjar Pranowo, yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres).

Pertemuan keduanta terjadi saat Sandiaga Uno baru saja tiba di ruang tunggu King Abdulaziz International Airport (KAIA), Jeddah, Arab Saudi usai melaksanakan ibadah Haji.

Saat berada di ruang tunggu, Sandiaga Uno bertemu dengan Bacapers dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Pertemuan tersebut terjadi pada Sabtu 1 Juli 2023 sekitar Pukul 02.37 waktu setempat.

Adapun Gubernur Jawa Tengah itu sudah lebih dulu di ruang tunggu keberangkatan pesawat untuk kembali pulang ke Tanah Air. Keduanya menggunakan satu pesawat yang sama untuk kembali ke Indonesia.

"Aku tungguin datangnya," ujar Ganjar saat Sandiaga Uno tiba di ruang tunggu dan langsung menyalami Ganjar Pranowo.

Sembari tersenyum penuh syukur karena sudah menunaikan ibadah haji, Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo tampak memberi salam cipika-cipiki. Sandiaga Uno kemudian memperkenalkan salah satu pejabat di Arab Saudi kepada Ganjar Pranowo.

"Mr Osama, this is the one I mentioned to you, Insya Allah the next President," ujar Sandiaga Uno.

"Dari Kementerian (Arab Saudi)," lanjut Sandiaga Uno memperkenalkan seorang pejabat yang mengenakan jubah tradisional yang biasa disebut Bisht.

Halaman:
1 2
      
