HOME NEWS NASIONAL

Usut Kasus BAKTI Kominfo, Kejagung Akan Mintai Keterangan Menpora Dito Ariotedjo

Erfan Maaruf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |16:51 WIB
Usut Kasus BAKTI Kominfo, Kejagung Akan Mintai Keterangan Menpora Dito Ariotedjo
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo akan dimintai keterangannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi BAKTI Kominfo yang melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate.

"Besok betul ada pemanggilan terhadap Dito saat ini menjabat sebagai Menteri Olahraga," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi, Minggu (2/7/2023).

Ketut mengatakan, Dito bakal diperiksa pada Senin 3 Juli 2023 pukul 09.00 WIB di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana asal tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

"Menurut jadwal sekitar jam 09.00 WIB, harapan kami bisa datang tepat waktu," jelasnya.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) Jhonny G Plate, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia.

