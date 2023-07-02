Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mayoritas Publik Tolak Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Diamputasi

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |17:00 WIB
Mayoritas Publik Tolak Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi Diamputasi
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Foto: Tangkapan layar)




JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Tingkat kepercayaan publik mencapai 81,2 persen.

Menurut Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Burhanuddin, mengatakan, konsistensi Korps Adhyaksa di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membuat masyarakat menolak adanya upaya membatasi kewenangan Kejaksaan, yakni sekadar menuntut kasus korupsi.

“Mayoritas masyarakat mendukung Kejaksaan memiliki kewenangan dalam menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi. Angkanya mencapai 66,4 persen,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan’ secara virtual, Minggu (2/7/2023).

Kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam menyelidik, menyidik, hingga menuntut tindak pidana korupsi terbukti berhasil membongkar beragam kasus besar. Contohnya, megaskandal korupsi Jiwasraya dan ASABRI.

Tak hanya itu, kasus mafia minyak goreng juga berhasil dibongkar Kejaksaan. Mafia minyak goreng jelas sangat menyusahkan masyarakat Indonesia.

"Dibanding lembaga penegak hukum lain, Kejaksaan Agung paling tinggi tingkat kepercayaannya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Burhanuddin.

Halaman:
1 2
      
