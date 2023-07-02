Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PB Perbakin Gelar 12th Asian Youth Training dan Coaching Camp Air Rifle

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |17:00 WIB
PB Perbakin Gelar 12th Asian Youth Training dan Coaching Camp Air Rifle
Pelatihan atlet muda Perbakin (Foto: dok PB Perbakin)
JAKARTA - Sebanyak delapan belas atlet muda cabang olahraga menembak dan pelatih dari sebelas negara di Asia mengikuti 12th Asian Youth Training dan Coaching Camp Air Rifle, yang dilaksanakan di Lapangan Tembak PB Perbakin, Senayan, Jakarta.

Pembukaan training camp ini dilakukan pada hari Minggu (2/7/2023), dan dibuka Ketua Panitia Brigjen TNI (Purn) Siswanto yang juga merupakan Ketua Harian PB Perbakin, serta Vice President Asian Shooting Confederation (ASC) Javaid Shamshad yang akrab disapa Lodhi.

“Selain untuk meningkatkan skill atlet dan pelatih, training camp ini juga mengedepankan persahabatan,” tegas Siswanto saat memberikan sambutan selamat datang kepada para peserta.

Atlet dan pelatih yang mengikuti training camp ini berasal dari negara Indonesia, Timor Leste, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Turkmenistan, Iran, Bhutan, Oman dan Yaman. Selama latihan yang digelar mulai tanggal 1 - 11 Juli 2023, para peserta mendapatkan pelatihan dari pelatih standar olimpiade yakni Deepak K Dubey dari India.

“Indonesia bisa menjadi negara yang sukses, dan punya atlet masa depan yang bagus,” tegas Lodhi saat membuka pelatihan ini.

ASC juga menilai dibawah kepemimpinan Ketua Umum PB Perbakin Joni Supriyanto, program 12th Youth Training dan Coaching Camp Air Rifle 2023 ini disiapkan dengan baik.

Halaman:
1 2
      
