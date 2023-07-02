Satgas TPPO Polri Tangkap 688 Tersangka Kasus Perdagangan Orang

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) TPPO bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali memperbaharui jumlah tersangka tindak pidana perdagangan orang yang telah ditangkap.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa, pihaknya sudah menangkap 688 tersangka kasus TPPO.

"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 688 orang," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Minggu (2/7/2023).

Ramadhan menuturkan bahwa jumlah tersangka yang ditangkap itu berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Satgas TPPO dan Polda jajaran sejak periode 5 Juni sampai dengan 1 Juli 2023.

Sementara itu, Ramadhan menyebut, Satgas TPPO dan Polda jajaran sampai saat ini telah menerima laporan Polisi sebanyak 591. "Jumlah korban TPPO sebanyak 1.931 orang," ujar Ramadhan.