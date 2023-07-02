Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rahmat Bagja Sakit, Lolly Suhenty Mengaku Diminta Jadi Plh Ketua Bawaslu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |17:33 WIB
Rahmat Bagja Sakit, Lolly Suhenty Mengaku Diminta Jadi Plh Ketua Bawaslu
Bawaslu (Foto: Dok Sindo)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja dikabarkan masih mendapat perawatan di Rumah Sakit (RS) Harapan Kita. Rahmat dirawat lantaran tak sadarkan diri saat hadiri perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu 1 Juni 2023.

Untuk itu, jajaran pimpinan Bawaslu berencana menggelar rapat pleno untuk menentukan Pelaksana harian (Plh) ketua lembaga lembaga pengawas pemilu itu. Anggota Bawaslu Lolly Suhety mengaku, telah diminta untuk menjadi Plh Ketua Bawaslu oleh koleganya.

"Teman-teman meminta saya untuk Plh. Tetapi kita masih mau menindaklanjuti sekarang. Karena itu kan baru keputusan lisan, kan harus formal," ujar Lolly saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2023).

Ia mengaku, jajaran pimpinan Bawaslu langsung berbagi tugas pasca Rahmat harus dirawat. Lolly mengaku, kerja dan tugas Bawaslu tak akan terganggu meski Rahmat masih dirawat.

"Kami sudah langsung berbagi (tugas) kan, begitu. Mas Bagja harus pulih dulu, maka kami yang handle. Kami semua berbagi peran," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
