Ribuan WNI di Hongkong Deklarasi Dukung Ganjar Presiden 2024

JAKARTA - Ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Hongkong mendeklarasikan dukungannya terhadap bakal calon presiden (bacapres) 2024, Ganjar Pranowo. Kegiatan tersebut digelar di Vicoria Park Hongkong, Minggu (2/7/2023).

Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Mustar B Manurung mengatakan deklarasi tersebut diikuti oleh sebanyak 1500 orang dari berbagai kelompok yang tergabung dalam Tim Relawan Nasional Persatuan Indonesia - Hongkong.

"Relawan dan warga negara Indonesia dan mahasiswa serta komunitas-komunitas," katanya saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/7/2023).

Mustar B Manurung menjelaskan, pembacaan deklarasi dipimpin oleh Ketua Kordinator Tim Kordinasi Relawan Ganjar Pranowo Hongkong yakni Michael Cheng.

Dalam deklarasi tersebut, kata Mustar, terdapat, tiga poin yang disampaikan. Pertama, Tim Relawan dan Masyarakat Indonesia di Hongkong mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024.