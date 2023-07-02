Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Ganjar Pranowo, WNI di Hongkong Harap Program Pembangunan Jokowi Dilanjutkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |18:14 WIB
Dukung Ganjar Pranowo, WNI di Hongkong Harap Program Pembangunan Jokowi Dilanjutkan
Ribuan WNI di Hongkong dukung Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Hongkong menggelar deklarasi dukungan terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di Victtoria Park Couseway Bay, Hongkong.

Mayoritas relawan merupakan para perempuan. Dengan kenakan baju merah dan putih, mereka terlihat senang dan antusias mengikuti acara tersebut.

Ketua Umum POSPERA (Posko Perjuangan Rakyat) Mustar Bona Ventura Manurung mengatakan bahwa para relawan yang beri dukungan itu berjumlah 1.500 orang. Mereka, terdiri dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan para pelajar yang ada di Hongkong.

"Semangat mereka adalah ingin memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024," kata Mustar saat dihubungi, Minggu (2/7/2023).

Dengan deklarasi itu, kata Mustar, para relawan berharap, Ganjar dapat meneruskan program pembangunan yang telah dikerjakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

