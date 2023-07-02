Putra Nababan: Ganjar Pranowo Sosok Seperguruan dengan Presiden Jokowi

JAKARTA - Ganjar Pranowo telah resmi diusung PDI Perjuangan untuk bertarung menjadi Calon Presiden (Capres) yang akan maju pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Apalagi, dari sejumlah survei seperti Parameter Politik Indonesia yang menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo tinggi diantara tokoh-tokoh lainnya.

“Dari survei yaitu terang benderang mengatakan survei itu kenapa Pak Ganjar itu banyak dipilih oleh rakyat karena Pak Ganjar itu merakyat, itu yang mayoritas pemilih memilih Pak Ganjar,” kata Anggota DPR Fraksi PDIP, Putra Nababan dalam dialog iNews Capres Pilihan Jokowi, Minggu (2/7/2023).

Selain itu, Putra mengatakan bahwa Ganjar Pranowo dipilih karena kinerjanya. “Yang kedua, karena kerja. Yang ketiga karena baik. Dan berikutnya saya tambahin karena gembira,” imbuhnya.

Bahkan, kata Putra, dari jika dilihat dari survei yang disampaikan oleh Parameter bahwa karakter Ganjar mirip dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Dari survei yang baru selesai tanggal 29 Juni, itu kan karakternya Pak Jokowi, itu kan Pak Jokowi banget, merakyat, bisa blusukan ya, bisa masuk ke sawah, bisa masuk ke mana-mana ketemu salaman langsung dengan rakyat berpelukan, tiada henti dan tiada capek dan juga kerja terus dan juga sosok yang baik. Makanya approval rating Pak Jokowi sampai sekarang diatas 80%,” kata Putra.

Sehingga, lanjut dia, bila bicara tentang Capres pilihan Presiden Jokowi, maka rakyat akan menyebut sosok Ganjar Pranowo.