Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putra Nababan: Ganjar Pranowo Sosok Seperguruan dengan Presiden Jokowi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |19:46 WIB
Putra Nababan: Ganjar Pranowo Sosok Seperguruan dengan Presiden Jokowi
Putra Nababan dalam dialog iNews (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo telah resmi diusung PDI Perjuangan untuk bertarung menjadi Calon Presiden (Capres) yang akan maju pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Apalagi, dari sejumlah survei seperti Parameter Politik Indonesia yang menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo tinggi diantara tokoh-tokoh lainnya.

“Dari survei yaitu terang benderang mengatakan survei itu kenapa Pak Ganjar itu banyak dipilih oleh rakyat karena Pak Ganjar itu merakyat, itu yang mayoritas pemilih memilih Pak Ganjar,” kata Anggota DPR Fraksi PDIP, Putra Nababan dalam dialog iNews Capres Pilihan Jokowi, Minggu (2/7/2023).

Selain itu, Putra mengatakan bahwa Ganjar Pranowo dipilih karena kinerjanya. “Yang kedua, karena kerja. Yang ketiga karena baik. Dan berikutnya saya tambahin karena gembira,” imbuhnya.

Bahkan, kata Putra, dari jika dilihat dari survei yang disampaikan oleh Parameter bahwa karakter Ganjar mirip dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Dari survei yang baru selesai tanggal 29 Juni, itu kan karakternya Pak Jokowi, itu kan Pak Jokowi banget, merakyat, bisa blusukan ya, bisa masuk ke sawah, bisa masuk ke mana-mana ketemu salaman langsung dengan rakyat berpelukan, tiada henti dan tiada capek dan juga kerja terus dan juga sosok yang baik. Makanya approval rating Pak Jokowi sampai sekarang diatas 80%,” kata Putra.

Sehingga, lanjut dia, bila bicara tentang Capres pilihan Presiden Jokowi, maka rakyat akan menyebut sosok Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement