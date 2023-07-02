Yusuf Lakaseng: Ganjar Pranowo Paling Dipercaya Lanjutkan Program Presiden Jokowi

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyatakan bahwa bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo merupakan sosok yang paling bisa dipercaya melanjutkan seluruh program pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Perindo Yusuf Lakaseng dalam acara dialog Sindo Sore bertajuk 'Capres Pilihan Jokowi', yang dilansir dari Sindonews TV, Minggu (2/7/2023).

"Kalau saya karena sudah dukung Ganjar, menurut saya yang paling bisa dipercaya dan terpercaya akan mengerjakan apa yang dikerjakan Pak Jokowi dan dilanjutkan ya itu ya itu Pak Ganjar," kata Yusuf.

Menurut Yusuf, komitmen itu juga sudah disampaikan oleh Ganjar Pranowo ketika acara puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) beberapa waktu lalu.

"Karena kalau kita lihat puncak perayaan Bulan Bung Karno di GBK itu, Ganjar dengan jelas menyampaikan IKN, hilirisasi program baik dilanjutkan pemerintahan. Apalagi kalau yang memimpin Ganjar menjadi Presiden pada periode berikutnya," ujar Yusuf.