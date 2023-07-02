Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakar: Selama Kaki Jokowi di PDIP, Pasti Tegak Lurus Dukung Ganjar Pranowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |20:53 WIB
Pakar: Selama Kaki Jokowi di PDIP, Pasti Tegak Lurus Dukung Ganjar Pranowo
Presiden Jokowi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno meyakini selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi kader PDI Perjuangan, maka dukungannya akan tegak lurus untuk Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Saat ini masih menjadi teka-teki publik terkait dukungan Jokowi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Namun, Adi menegaskan bahwa seharusnya hal itu tidak menjadi perdebatan lantaran Jokowi masih menjadi kader banteng.

“Yang ramai itu selalu dikaitkan soal dukungan Jokowi ke siapa di 2024, Ganjar Pranowo kah? Prabowo Subianto kah? atau kepada siapa? Saya selalu mengulang ini sebenarnya mestinya tidak ada perdebatan. Selama Jokowi berada di PDIP, dua kakinya ada di PDIP, maka selama itu juga Jokowi pastinya akan tegak lurus samikna wa atokna terkait yang sudah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat Presiden,” tegas Adi dalam dialog iNews Capres Pilihan Jokowi, Minggu (2/7/2023).

Lebih lanjut, Adi meminta agar tidak melihat Jokowi hanya sebatas personal, tetapi harus dilihat secara institusional terutama diusung oleh partai-partai politiknya.

“Kita tahu bahwa darah politik Jokowi, ideologi Jokowi saya kira semua keputusan politik yang selama ini dibuat oleh Jokowi mulai Nawacita Jilid pertama 2014 sampai 2019 itu tentu adalah darah politik yang ditularkan oleh PDIP,” imbuhnya.

“Jadi agak sedikit rumit sebenarnya, saya membayangkan kalau Ganjar tidak melanjutkan 100% apa yang sudah dilanjutkan oleh Jokowi. Kita tahu juga bahwa yang sangat mungkin yang bertanding di 2024 itu adalah all Jokowi’s men, saya kira Ganjar menggaransi apa saja yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama dua periode,” ungkap Adi.

Halaman:
1 2
      
