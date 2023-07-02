Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Duet Ganjar-Erick Dinilai Saling Melengkapi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |21:03 WIB
Duet Ganjar-Erick Dinilai Saling Melengkapi
Ganjar Pranowo- Erick Thohir. (MPI)
A
A
A

JAKARTA – Nama Menteri BUMN Erick Thohir terus digencarkan oleh berbagai pihak sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk dipasangkan dengan calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, kedua tokoh tersebut sarat akan potensial untuk dipasangkan karena saling melengkapi.

Ganjar-Erick dinilai saling melengkapi dari segi elektoral maupun kepemimpinan jika diberikan amanah oleh masyarakat Indonesia di kontestasi demokrasi mendatang.

"Duet Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir itu saling melengkapi satu sama lain," kata Dedi, Minggu (2/7/2023).

Ia menjelaskan, baik Ganjar dan Erick memiliki karakteristik masing-masing dan latar belakang berbeda. Namun, hal tersebut saling menguntungkan satu sama lain.

"Ganjar sejauh ini berhasil berperan sebagai tokoh yang muncul dari bawah. Ia berhasil membalikkan citra ya sebagai yang merakyat. Sementara Erick, dari kelas elite yang mungkin bisa imbang target suara jika disandingkan dengan Ganjar," kata Dedi.

Bicara soal karakter kepemimpinan, Ganjar Pranowo merupakan pemimpin bercorak nasionalis. Sementara Erick Thohir merupakan pemimpin yang bercorak religius sebagai kader dari Nahdlatul Ulama (NU).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement