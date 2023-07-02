Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tingkat Kepercayaan Polri 76,4 Persen, Publik Optimistis Kapolri Mampu Benahi Internal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |21:27 WIB
Tingkat Kepercayaan Polri 76,4 Persen, Publik Optimistis Kapolri Mampu Benahi Internal
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,4 persen pada Juni 2023. Tingkat kepercayaan ini merupakan yang tertinggi sejak periode yang sama tahun lalu, sebelum kasus Ferdy Sambo muncul ke publik.

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan ini terdiri dari 65,6 persen responden yang cukup percaya dan 10,8 persen responden yang sangat percaya terhadap Polri.

“Ternyata, kurang dari setahun, polisi berhasil memulihkan citranya,” ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan’ secara virtual, Minggu (2/7/2023).

Burhanuddin mengatakan pada rilis survei Agustus 2022, kepercayaan publik terhadap Polri anjlok di angka 54 persen. Saat itu, survei dilakukan kurang lebih sebulan setelah peristiwa pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo.

“Kami sampaikan itulah trust (kepercayaan) paling rendah (kepada) polisi. Kami umumkan saat itu,” tuturnya.

Dalam survei yang dilakukan pada Juni 2023, kepercayaan publik terhadap Polri sudah mulai pulih, bahkan mencapai 76,4 persen. Dari angka tersebut, yang menyatakan sangat percaya terhadap Polri mencapai 10,8 persen.

Halaman:
1 2 3
      
