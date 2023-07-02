Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kades di Jateng Bangun Balai Desa Pakai Dana Pribadi, Yerry Tawalujan: Layak Dapat Penghargaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |21:52 WIB
Kades di Jateng Bangun Balai Desa Pakai Dana Pribadi, Yerry Tawalujan: Layak Dapat Penghargaan
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra Yerry Tawalujan. (MPI)
A
A
A

JAKARTA Kepala Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah membangun gedung balai desa delapan lantai dengan uang pribadi dan swadaya masyarakat. Hal ini bikin heboh publik.

Kepala Desa bernama Untung membangun gedung 35 meter yang menjadi tertinggi di desanya tanpa menggunakan uang negara.

Biaya pembangunan sebesar Rp1,5 miliar itu berasal dari dana pribadi kepala desa, urunan masyarakat, serta dana CSR (corporate social responsibility).

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Perindo, Yerry Tawalujan, mengapresiasi tindakan kepala desa tersebut. Ia mengatakan kepala desa itu layak mendapatkan penghargaan di level nasional.

"Pembangunan gedung balai desa dengan menggunakan dana pribadi kepala desa dan urunan swadaya masyarakat sangat layak mendapat pengakuan dan penghargaan di level nasional. Layak menjadi kandidat kepala desa terbaik se-Indonesia," ujar Yerry, Minggu (2/7/2023).

Yerry Tawalujan --politisi Partai Perindo asal Minahasa yang akan maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara--- mengatakan bangsa ini sedang defisit keteladanan, khususnya dari pejabat-pejabat negara yang mau berkorban dengan dana pribadi untuk membangun daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, tindakan kepala desa di Jawa Tengah ini layak diteladani semua kades dan para pejabat publik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement