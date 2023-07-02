Kades di Jateng Bangun Balai Desa Pakai Dana Pribadi, Yerry Tawalujan: Layak Dapat Penghargaan

JAKARTA – Kepala Desa Sembung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah membangun gedung balai desa delapan lantai dengan uang pribadi dan swadaya masyarakat. Hal ini bikin heboh publik.

Kepala Desa bernama Untung membangun gedung 35 meter yang menjadi tertinggi di desanya tanpa menggunakan uang negara.

Biaya pembangunan sebesar Rp1,5 miliar itu berasal dari dana pribadi kepala desa, urunan masyarakat, serta dana CSR (corporate social responsibility).

Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Perindo, Yerry Tawalujan, mengapresiasi tindakan kepala desa tersebut. Ia mengatakan kepala desa itu layak mendapatkan penghargaan di level nasional.

"Pembangunan gedung balai desa dengan menggunakan dana pribadi kepala desa dan urunan swadaya masyarakat sangat layak mendapat pengakuan dan penghargaan di level nasional. Layak menjadi kandidat kepala desa terbaik se-Indonesia," ujar Yerry, Minggu (2/7/2023).

Yerry Tawalujan --politisi Partai Perindo asal Minahasa yang akan maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara--- mengatakan bangsa ini sedang defisit keteladanan, khususnya dari pejabat-pejabat negara yang mau berkorban dengan dana pribadi untuk membangun daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, tindakan kepala desa di Jawa Tengah ini layak diteladani semua kades dan para pejabat publik.