Sambut HANI 2023, Anang Iskandar Gelar Pertemuan dengan Pegiat Anti Narkoba di Surabaya

SURABAYA - Dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2023, Ketua Badan Narkoter Partai Perindo, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar menggelar pertemuan bersama sejumlah pegiat anti narkoba di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/7/2023).

Pertemuan ini sekaligus konsolidasi yang dikemas santai dalam minum teh bareng Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini diharapkan dapat membantu berbagai permasalahan terkait narkoba, khususnya yang terjadi di Surabaya.

Anang Iskandar yang juga Bacaleg DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 dari Partai Perindo ini juga menggelar senam bersama dengan masyarakat.

Adapun senam bersama yang dilaksanakan di Taman Bungkul Surabaya ini sengaja digelar dalam rangka menyambut HANI 2023.