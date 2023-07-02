Terjun ke Masyarakat, Anang Iskandar Siap Menangkan Perindo di Jatim

SURABAYA - Ketua Badan Narkoter Partai Perindo, Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar terjun ke masyarakat guna memenangkan partainya pada Pemilu 2024.

Anang Iskandar yang juga Bacaleg DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 dari Partai Perindo ini juga menggelar senam bersama dengan masyarakat di Taman Bungkul Surabaya ini sengaja digelar dalam rangka menyambut Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2023.

Anang Iskandar menggelar pertemuan bersama sejumlah pegiat anti narkoba di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/7/2023).

Pertemuan ini sekaligus konsolidasi yang dikemas santai dalam minum teh bareng Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini diharapkan dapat membantu berbagai permasalahan terkait narkoba, khususnya yang terjadi di Surabaya.

"Para Bacaleg di Surabaya akan satu kata dan satu perbuatan dalam memenangkan Perindo ke Senayan," kata dia.

"Kita siapkan bersama Bacaleg Perindo untuk Pemilu 2024," imbuh mantan Kepala BNN itu.