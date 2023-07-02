Persiapan Piala Dunia U-17, Akses Masuk JIS Bakal Ditambah

JAKARTA - Sebagai bentuk persiapan Piala Dunia U-17, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji bakal menambah akses masuk Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara. Sebab JIS disinyalir menjadi salah satu stadion yang digunakan dalam perhelatan akbar tersebut.

Penambahan akses tersebut, dikarenakan JIS kerap menjadi sorotan karena minimnya kantong parkir di stadion yang terletak di Jakarta Utara tersebut.

"Nanti dibuat jalur luarnya sisi arah Jembatan Ketel," ujar Heru Budi, di Monas Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2023).

Heru menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga bakal meninjau stadion tersebut bersama dengan Menteri BUMN, Erick Thohir serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Nanti mau ditinjau dulu," imbuhnya.

"Ya sudah (Jakpro sudah siap). Nanti mau ninjau lapangan dengan pak menteri, saya nunggu waktu pak menteri BUMN Dan PUPR," sambungnya.

Kendati demikian, Heru tak mau menjelaskan kapan peninjauan tersebut bakal berlangsung.