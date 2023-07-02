Rel Dipastikan Aman, KA Pangrango Kembali Beroperasi Hari Ini

BOGOR - Kereta Api (KA) Pangrango dengan relasi Bogor-Sukabumi sudah kembali beroperasi hari ini. Hal itu setelah dilakukan upaya percepatan perbaikan jalur yang terdampak longsor antara Cicurug-Maseng oleh tim prasarana KAI Daop 1 dan DJKA Kemenhub

"Salah satu upaya yang difokuskan agar layanan KA Pangrango kembali normal yakni dengan melakukan sejumlah perkuatan konstruksi jalan rel sehingga sejak Sabtu pukul 22.10 WIB jalur dinyatakan aman untuk operasional," kata Pelaksana Harian Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Feni Novida Saragih dalam keterangannya, Minggu (2/7/2023).

Kembalinya operasional ditandai dengan melintasnya perjalanan kereta pertama KA Pangrango dari Bogor-Sukabumi. Kereta itu juga disiapkan sebagai rangkaian yang akan melayani perjalanan dari Sukabumi pukul 05.30 WIB.

"Dengan diberlakukan pembatasan kecepatan yakni 5 kilometer perjam saat melintasi titik tersebut," tuturnya.

Selain itu untuk calon penumpang pada KA Pangrango yang terdampak pembatalan yakni pada Kamis 30 Juni dan Sabtu 1 Juli 2023 masih dapat melakukan hingga H+7 dari tanggal keberangkatan. Bea tiket akan dikembalikan 100 persen.

Berikut daftar 6 perjalanan KA Pangrango yang beroperasi melayani penumpang pada Minggu 2 Juli 2023 :

Keberangkatan Stasiun Bogor

- KA 202 jadwal keberangkatan pukul 08.20 WIB

- KA 204 jadwal keberangkatan pukul 14.20 WIB

- KA 206 jadwal keberangkatan pukul 19.50 WIB