HOME NEWS MEGAPOLITAN

Baja Perindo Gelar Senam di Depok, Jadi Gerakan Hidup Sehat

Erfan Maruf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |11:02 WIB
Baja Perindo Gelar Senam di Depok, Jadi Gerakan Hidup Sehat
Baja Perindo gelar senam sehat di Depok (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Baja Perindo Jawa Barat didampingi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Baja Partai Perindo melakukan senam sehat jantung di lingkungan Setu Rawa Lio, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Senam digelar untuk menggerakkan hidup sehat kepada masyarakat.

Ketua DPW BAJA Perindo Jawa Barat (Jabar) sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo, Tati Sri Hardina mengatakan, senam sehat digelar untuk meningkatkan kembali kebugaran tubuh setelah dua tahun masa Pandemi Covid-19.

"Kita melakukan senam ini untuk mengembalikan konsep hidup sehat pada ibu-ibu. Karena kita habis dilanda pandemi Covid19 dan banyak yang kena dampaknya," kata Rere sapaan akrab Caleg DPRD Depok Dapil 1 dari partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 di lokasi, Minggu (2/7/2023).

Lebih lanjut Rere mengatakan, lebih dari 50 orang ibu-ibu dari usia yang tergolong muda hingga lansia yang hadir dalam kegiatan senam jantung. Mereka antusias dan meminta untuk rutin menyelenggarakan senam setiap minggu pagi untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh.

"Kita melakukan senam jantung sehat selain untuk meningkatkan kebugaran juga mendukun gerakan hidup sehat," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Sekjen DPP BAJA Perindo, Agus Winarno menilai bahwa senam hari ini selain menjaga kesehatan dan meningakatkan kegembiraan juga ingin menggerakkan hidup sehat. Kegiatan senam digelar juga untuk memperkenalkan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu kepada masyarakat.

"Harapannya pertama perindo makin dikenal. Kita makin dicintai warga Lio khususnya tahun 2024 dan selanjutnya," katanya.

Halaman:
1 2
      
