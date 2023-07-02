Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peduli Warga, Bacaleg Partai Perindo Berbagi 600 Botol Minyak Goreng

Erfan Maruf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |11:39 WIB
Peduli Warga, Bacaleg Partai Perindo Berbagi 600 Botol Minyak Goreng
Bacaleg Partai Perindo Tati Sri Hardina berbagi minyak goreng (Foto : MPI)
A
A
A

DEPOK - Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapil 1 Kota Depok, dari Partai Perindo Tati Sri Hardina setelah melakukan senam sehat dengan ibu-ibu kemudian membagikan 600 minyak kemasan botol pada Kepala Keluarga (KK) masyarakatnya RW 13, Kampung Lio, Pancoran Mas Depok.

Tati mengatakan, langkah membagikan minyak tak bosan dilakukan untuk membuktikan bahwa Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo tetap gigih membantu meringankan beban masyarakat.

"Supaya kita bisa menusuk ke hati masyarakat bahwa partai perindo peduli dengan masyarakat baik di kampung, kota dan masyarakat pelosok," kata Tati yang akrab disapa Rere, Minggu (2/7/2023).

Saat membagikan minyak goreng satu per satu rumah warga ditemani Ketua RW di RW 13 Kampung Lio, tidak sedikit masyarakat yang mengajak Tati berswafoto. Salah satu warga bernama Nurhayati mengaku senang dengan dan mendoakan yang terbaik kepada Tati.

"Terimakasih banyak ya mbak Tati, semoga hajatnya mencalonkan terkabul," kata Nurhayati.

Didampingi Sekjen DPP BAJA Perindo, Agus Winarno mengatakan, kegitan pembagian minyak kepada telah menjadi komitmen partai perindo tetap di hati rakyat yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu dapat hadir memberikan manfaat pada masyrakat.

"Kita mengajak masyarakat optimis. Setelah melakukan senam kita melakukan banti sosial membagikan minyak goreng gratis pada 600 kepala keluarga," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement