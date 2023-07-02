Peduli Warga, Bacaleg Partai Perindo Berbagi 600 Botol Minyak Goreng

DEPOK - Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapil 1 Kota Depok, dari Partai Perindo Tati Sri Hardina setelah melakukan senam sehat dengan ibu-ibu kemudian membagikan 600 minyak kemasan botol pada Kepala Keluarga (KK) masyarakatnya RW 13, Kampung Lio, Pancoran Mas Depok.

Tati mengatakan, langkah membagikan minyak tak bosan dilakukan untuk membuktikan bahwa Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo tetap gigih membantu meringankan beban masyarakat.

"Supaya kita bisa menusuk ke hati masyarakat bahwa partai perindo peduli dengan masyarakat baik di kampung, kota dan masyarakat pelosok," kata Tati yang akrab disapa Rere, Minggu (2/7/2023).

Saat membagikan minyak goreng satu per satu rumah warga ditemani Ketua RW di RW 13 Kampung Lio, tidak sedikit masyarakat yang mengajak Tati berswafoto. Salah satu warga bernama Nurhayati mengaku senang dengan dan mendoakan yang terbaik kepada Tati.

"Terimakasih banyak ya mbak Tati, semoga hajatnya mencalonkan terkabul," kata Nurhayati.

Didampingi Sekjen DPP BAJA Perindo, Agus Winarno mengatakan, kegitan pembagian minyak kepada telah menjadi komitmen partai perindo tetap di hati rakyat yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu dapat hadir memberikan manfaat pada masyrakat.

"Kita mengajak masyarakat optimis. Setelah melakukan senam kita melakukan banti sosial membagikan minyak goreng gratis pada 600 kepala keluarga," jelasnya.