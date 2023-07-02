Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bakar Istri dan 2 Anak di Cakung, Pria Ini Ditahan Polres Jaktim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |12:17 WIB
Bakar Istri dan 2 Anak di Cakung, Pria Ini Ditahan Polres Jaktim
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang suami tega membakar istrinya, W (39) dengan dua anaknya, K (13) dan I (15) di Cakung, Jakarta Timur. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polres Jakarta Timur.

"Pelaku sudah ditahan, sudah ditangani Polres Jakarta Timur," ucap Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Leonardus Harapantija Simarmata saat dihubungi wartawan, Minggu (2/6/2023).

Sementara itu, berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @awreceh.id, terlihat ketiga korban mengalami luka bakar yang cukup serius. Ketiga korban juga sedang mendapatkan perawatan medis di sebuah rumah sakit.

Dalam keterangan video itu, dituliskan bahwa akar permasalahan dari peristiwa pembakaran itu karena terjadi pertengkaran anatara pelaku dan istri. Hingga akhirnya sang suami tega membakar istri dan anaknya dengan bahan bakar bensin.

Dalam video tersebut memperlihatkan tangisan anak korban K, saat dalam perawatan tim medis. Sementara W hanya terdiam menahan sakit akibat luka bakar tersebut.

Keterangan video itu juga meminta donasi untuk kesembuhan para korban. Sebab, sang ibu diketahui hanya seorang pekerja cleaning service.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
