Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Suami Bakar Istri dan 2 Anak di Cakung: Panik hingga Ikut Bakar Diri

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |13:44 WIB
Kronologi Suami Bakar Istri dan 2 Anak di Cakung: Panik hingga Ikut Bakar Diri
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial US (38) tega membakar istrinya WH (37) dan kedua putrinya lantaran kesal di Cakung, Jakarta Timur. Pembakaran yang diawali percekcokan dengan WH ini, menyebabkan US panik sehingga ikut membakar dirinya sendiri.

Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur, Ipda Sri Yatmini mengungkapkan, awalnya istri pelaku, WH tengah membeli lauk makan malam pada Rabu kemarin, 29 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB.

Saat pulang kembali ke rumah, WH heran melihat suaminya, US memegang sebotol bensin dan korek api di dalam rumah sehingga terjadi percekcokan.

"US menyiram para korban dengan botol yang berisikan bensin ke arah istri dan anak-anak putrinya ke sekujur badan mereka. Kedua putrinya saat itu sedang bermain handphone, kemudian pelaku menyalakan korek api yang telah disiapkan untuk membakar para korban," ujar Sri melalui keterangannya, Minggu (2/7/2023).

Sri menjelaskan, US tiba-tiba panik ketika melihat istri dan kedua putrinya terbakar, sehingga memutuskan ikut memgguyur tubuhnya sendiri dengan bensin dan ikut terbakar.

"Pada saat kejadian diketahui api juga membesar di dalam rumah kontrakan pelaku dan korban, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur pun datang memadamkan api hingga padam sekira pukul 22.30 WIB," kata Sri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement