Kronologi Suami Bakar Istri dan 2 Anak di Cakung: Panik hingga Ikut Bakar Diri

JAKARTA - Seorang pria berinisial US (38) tega membakar istrinya WH (37) dan kedua putrinya lantaran kesal di Cakung, Jakarta Timur. Pembakaran yang diawali percekcokan dengan WH ini, menyebabkan US panik sehingga ikut membakar dirinya sendiri.

Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur, Ipda Sri Yatmini mengungkapkan, awalnya istri pelaku, WH tengah membeli lauk makan malam pada Rabu kemarin, 29 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB.

Saat pulang kembali ke rumah, WH heran melihat suaminya, US memegang sebotol bensin dan korek api di dalam rumah sehingga terjadi percekcokan.

"US menyiram para korban dengan botol yang berisikan bensin ke arah istri dan anak-anak putrinya ke sekujur badan mereka. Kedua putrinya saat itu sedang bermain handphone, kemudian pelaku menyalakan korek api yang telah disiapkan untuk membakar para korban," ujar Sri melalui keterangannya, Minggu (2/7/2023).

Sri menjelaskan, US tiba-tiba panik ketika melihat istri dan kedua putrinya terbakar, sehingga memutuskan ikut memgguyur tubuhnya sendiri dengan bensin dan ikut terbakar.

"Pada saat kejadian diketahui api juga membesar di dalam rumah kontrakan pelaku dan korban, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur pun datang memadamkan api hingga padam sekira pukul 22.30 WIB," kata Sri.