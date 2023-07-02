Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tindaklanjuti Dugaan Pengeroyokan Pedagang Ayam di RPHU Cakung

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |14:15 WIB
Polisi Tindaklanjuti Dugaan Pengeroyokan Pedagang Ayam di RPHU Cakung
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Cakung, Kompol Syarifah Chaira menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dugaan pengeroyokan terhadap seorang pria berinisial W (31), yang merupakan bagian dari keluarga usaha di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting, kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Diketahui, berdasarkan laporan, W diduga babak belur usai diduga dikeroyok Komunitas Pedagang Ayam Eceran Pulogadung.

"Iya kita telah menerima laporan, pasti langsung kita lakukan pemeriksaan selanjutnya," kata Syarifah kepada wartawan yang dikutip Minggu (2/7/2023).

Sebelumnya, korban pengeroyokan, WDS (31), mengungkapkan kronologi penutupan paksa Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh komunitas pedagang ayam eceran Pulpogadung.

Peristiwa ini viral di media sosial setelah diunggah akun Twitter @okki_sutanto.

WDS menjelaskan bahwa massa dari komunitas pedagang ayam eceran Pulogadung awalnya berunjuk rasa meminta RPHU milik orangtuanya tutup selama libur Idul Adha, Selasa 27 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement