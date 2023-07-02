Polisi Tindaklanjuti Dugaan Pengeroyokan Pedagang Ayam di RPHU Cakung

JAKARTA - Kapolsek Cakung, Kompol Syarifah Chaira menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dugaan pengeroyokan terhadap seorang pria berinisial W (31), yang merupakan bagian dari keluarga usaha di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting, kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Diketahui, berdasarkan laporan, W diduga babak belur usai diduga dikeroyok Komunitas Pedagang Ayam Eceran Pulogadung.

"Iya kita telah menerima laporan, pasti langsung kita lakukan pemeriksaan selanjutnya," kata Syarifah kepada wartawan yang dikutip Minggu (2/7/2023).

Sebelumnya, korban pengeroyokan, WDS (31), mengungkapkan kronologi penutupan paksa Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh komunitas pedagang ayam eceran Pulpogadung.

Peristiwa ini viral di media sosial setelah diunggah akun Twitter @okki_sutanto.

WDS menjelaskan bahwa massa dari komunitas pedagang ayam eceran Pulogadung awalnya berunjuk rasa meminta RPHU milik orangtuanya tutup selama libur Idul Adha, Selasa 27 Juni 2023.