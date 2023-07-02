Tama S Langkun Bagikan Bantuan Gerobak Perindo di Cileungsi Bogor

BOGOR - Bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI Partai Perindo Dapil Jabar V Tama S. Langkun menyerahkan bantuan gerobak kepada pedagang. Bantuan gerobak ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di Kabupaten Bogor.

Penyerahan gerobak ini dilakukan di Posko Sahabat Kang Tama, Jalan Raya Narogong KM 21, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Minggu (2/7/2023).

"Secara esensi gerobak yang kita berikan itu bukan untuk orang baru memulai usaha, tapi bagi mereka yang membutuhkan bantuan. UMKM yang sudah konsisten, dia berjualan kita asesmen ternyata butuh bantuan. Gerobaknya sudah rusak, sudah tidak layak kami berikan gerobak. Jadi ini untuk menguatkan, meningkatkan taraf hidup," kata Tama.

Kata dia, pembagian gerobak secara gratis ini sesuai dengan visi dari Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Di mana, Partai Perindo ingin mewujudkan salah satu visinya yakni untuk Indonesia yang sejahtera.

"Ada salah satu upaya atau target yang ingin Partai Perindo capai yaitu soal visi kesejahteraan. Bagaimana bisa sejahtera? Salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya. Caranya? Tentu kita tidak bisa menunggu investor masuk, gak bisa menunggu pengusaha besar mengulurkan tanga. Nah ini Partai Perindo kita bantu UMKM agar mereka makin besar," ungkapnya.

Menurutnya, dengan membantu UMKM menjadi lebih maju dapat membuka lapangan kerja baru. Karena, akan membutuhkan pegawai dan lainnya.

"Kalau mereka besar usahanya bertambah, pendapatan bertambah tentu akan butuh yang namanya pegawai dan tentu saja membuka lapangan pekerjaan. Itu esensi kenapa Partai Perindo memberikan gerobak kepada UMKM," tuturnya.