Bagikan Gerobak Perindo di Bogor, Bacaleg Agus Winarno: Tujuannya Indonesia Sejahtera

BOGOR - Bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi Dapil VI Partai Perindo Agus Winarno menegaskan Partai Perindo berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu ditunjukan dengan aksi nyata Partai Perindo salah satunya dengan membagikan bantian gerobak kepada pedagang.

Hal itu dikatakannya usai turut membagikan bantuan gerobak di Posko Sahabat Kang Tama, Jalan Raya Narogong KM 21, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Minggu (2/7/2023).

"Partai Perindo sendiri sudah berkomitmen tujuannya utamanya itu muaranya pada kesejahteraan. Salah satu contohnya dari pembagian gerobak yang dilakukan hari ini," kata Agus, di lokasi.

Sekjen DPP BAJA Partai Perindo itu berharap dengan bantuan gerobak ini usaha para pedagang dapat berkembang. Setelah usaha berkembang, pastinya akan membutuhan pegawai sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

"Diharapkan ke depannya ya dari modal satu gerobak bisa berkembang dan mereka yang dapay bantuan hari ini bisa membuka gerobak yang baru dan menciptakan lapangan kerja yang baru juga. Itu harapan Partai Perindo," ungkapnya.