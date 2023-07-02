Dapat Bantuan Gerobak Perindo, Pedagang: Harapan Saya Partai Perindo Lebih Maju Lagi

BOGOR - Para pedagang mengaku senang mendapatkan bantuan gerobak gratis Partai Perindo. Diharapkan, bantuan ini dapat meningkatkan taraf hidup dan menambah pendapatan dari berdagang.

Salah satu pedagang nasi goreng, Santi mengaku dirinya sudah berjualan sejak tahun 2010. Seiring berjalannya waktu, gerobak miliknya sudah termakan usia dan membutuhkan bantuan gerobak.

"Kendalanya itu gerobaknya sudah nggak layak pakai pak, jelek lah. Jualan dari tahun 2019," kata Santi usai mendapat gerobak Partai Perindo di Posko Sahabat Kang Tama di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Minggu (2/7/2023).

Dengan gerobak bantuan Partai Perindo, dirinya berharap usahanya semakin maju dan menambah penghasilan. Tak lupa, Santi mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang peduli pedagang.

"Semoga usaha saya lebih maju lagi, lancar layak lah. Harapan saya buat Partai Perindo lebih maju lagi dan mendengarkan aspirasi rakyat," ungkapnya.

Senada, pedagang bakso Yakub juga turut menyampaikan terima kasih atas bantuan gerobak gratis dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.