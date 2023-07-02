Alibi Suami Bakar Anak dan Istri: Menuduh Selingkuh dan Kebakaran Charger HP

JAKARTA - Pria berinisial US (48) sempat berdalih terjadi ledakan ponsel setelah melakukan pembakaran terhadap istri dan dua anaknya. Namun, fakta di lapangan membuktikan adanya perencanaan pembakaran.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan, terdapat dua hal yang menjadi alibi tersangka US. Pertama, soal perselingkuhan sang istri yang masih belum terbukti, kemudian kedua soal kebakaran akibat charger handphone (HP) yang terbakar.

"Kan pertama alibi-nya dia kan katanya charge HP yang kebakar, tapi karena kejelian kami unit PPA ternyata tidak demikian dia sudah menyiapkan bensin itu di botol," kata Dhimas, Minggu (2/7/2023).

Peristiwa bermula ketika US cekcok dengan istrinya WH (37) hingga kesal dan nekat membakar hidup-hidup keluarganya. Namun, saat itu warga sekitar melihat api membubung dari dalam rumah pelaku dan warga menelepon damkar untuk mengatasi hal tersebut.

Kemudian, warga sekitar pun mendobrak pintu rumah dan mendapati pelaku, istrinya, W (38), serta dua anaknya, K dan N, sudah dalam keadaan mengalami luka bakar. Semua korban sudah dalam pendampingan semua lembaga terkait dan di rujuk ke RS untuk perawatan.

"Anak korban dua orang pada saat kejadian sedang main HP di TKP di rumah kontrakan itu. Terus ikut diguyur juga bensin. Anak korban dan korban istri luka bakar kurang lebih 50% lanjut anak korban dan istrinya," ujarnya.