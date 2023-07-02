Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alibi Suami Bakar Anak dan Istri: Menuduh Selingkuh dan Kebakaran Charger HP

Erfan Maruf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |17:07 WIB
Alibi Suami Bakar Anak dan Istri: Menuduh Selingkuh dan Kebakaran Charger HP
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pria berinisial US (48) sempat berdalih terjadi ledakan ponsel setelah melakukan pembakaran terhadap istri dan dua anaknya. Namun, fakta di lapangan membuktikan adanya perencanaan pembakaran.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dhimas Prasetyo mengatakan, terdapat dua hal yang menjadi alibi tersangka US. Pertama, soal perselingkuhan sang istri yang masih belum terbukti, kemudian kedua soal kebakaran akibat charger handphone (HP) yang terbakar.

"Kan pertama alibi-nya dia kan katanya charge HP yang kebakar, tapi karena kejelian kami unit PPA ternyata tidak demikian dia sudah menyiapkan bensin itu di botol," kata Dhimas, Minggu (2/7/2023).

Peristiwa bermula ketika US cekcok dengan istrinya WH (37) hingga kesal dan nekat membakar hidup-hidup keluarganya. Namun, saat itu warga sekitar melihat api membubung dari dalam rumah pelaku dan warga menelepon damkar untuk mengatasi hal tersebut.

Kemudian, warga sekitar pun mendobrak pintu rumah dan mendapati pelaku, istrinya, W (38), serta dua anaknya, K dan N, sudah dalam keadaan mengalami luka bakar. Semua korban sudah dalam pendampingan semua lembaga terkait dan di rujuk ke RS untuk perawatan.

"Anak korban dua orang pada saat kejadian sedang main HP di TKP di rumah kontrakan itu. Terus ikut diguyur juga bensin. Anak korban dan korban istri luka bakar kurang lebih 50% lanjut anak korban dan istrinya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement