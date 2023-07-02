Kowarteg Ganjar Gelar Layanan Konsultasi Kesehatan Gratis untuk Warga Tangerang

TANGERANG – Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia menggelar layanan cek dan konsultasi kesehatan gratis di Perumahan Puri Permai, Kelurahan Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan lebih peduli untuk memeriksa kesehatan mereka.

“Pada hari ini kami melaksanakan cek dan konsultasi kesehatan gratis. Tujuannya selain ingin mengetahui tingkat kesehatan di sini, agar masyarakat dapat mencegah penyakit,” ujar Sekjen Kowarteg Indonesia, Seno Herlangga, Minggu (2/6/2023).

Dikatakannya, respons masyarakat dalam kegiatan ini sangat luar biasa. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya peserta yang hadir.

“Karena mungkin jarang dilakukan cek dan konsultasi kesehatan, sehingga respons masyarakat di sini sangat luar biasa antusias,” ujarnya.

Masih kata Seno, pihaknya akan melakukan kegiatan serupa untuk masyarakat sekaligus membagikan resep atau pelatihan memasak.