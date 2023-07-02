Arus Balik Libur Idul Adha, Arus Lalin Tol Japek KM 49 Padat

JAKARTA - Momentum cuti bersama Idul Adha 1444 Hijriah, dimanfaatkan sebagian orang untuk berlibur ke luar kota maupun pulang kampung. Para pekerja diprediksi pulang hari ini usai memanfaatkan masa cuti bersama.

Hal itu terlihat, dari lonjakan kendaraan yang dituliskan akun twitter resmi @PT.JASAMARGA. Volume kendaraan meningkat pada pukul 20.19 Wib, hingga menyebabkan kepadatan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 64-62 dan KM 58 hingga KM 52 arah Jakarta.

"20.19 WIB #Tol_Japek Dawuan KM 64 - KM 62 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin. Karawang Timur KM 58 - KM 52 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin," tulis akun @PT.JASAMARGA, Minggu (2/7/2023).

Akibat lonjakan volume kendaraan itu, Jasamarga memberlakukan buka tutup situasional di Rest Area KM 52 Tol Japek. Pengendara yang ingin beristirahat dialihkan ke rest area selanjutnya di KM 42 Tol Japek.

"20.19 WIB #Tol_Japek Tempat Istirahat Karawang Timur KM 52 arah Jakarta DIBERLAKUKAN BUKA/TUTUP SECARA SITUASIONAL, gunakan Tempat Istirahat berikutnya," sambung @PT.JASAMARGA.

Sebelumnya, Sebanyak 536.240 kendaraan keluar Jabotabek pada momen libur Iduladha 1444 Hijriyah berdasarkan catatan Jasa Marga. Kendaraan itu tercatat keluar Jabotabek terhitung sejak H-2 hingga pada hari Iduladha, Kamis (29/6/2023).

“PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 536.240 kendaraan keluar Jabotabek pada H-2 sampai dengan Hari Raya Iduladha 1444H/2023 yang jatuh pada periode Selasa-Kamis, 27-29 Juni 2023,” kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, Jumat (30/6/2023).