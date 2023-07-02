Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Suami Bakar Istri di Cakung, Tetangga Ungkap Sering Cekcok

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |21:17 WIB
Kasus Suami Bakar Istri di Cakung, Tetangga Ungkap Sering Cekcok
Tetangga mengungkap suami yang membakar istrinya sering cekcok. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Suami insial US (38) tega membakar istrinya WH (37) dan dua anaknya, yaitu N (15) dan K (14). Kedua diketahui terlibat cekcok sebelum insiden pembakaran yang terjadi di rumah kontrakan Jalan Inpeksi Pool PPD, Cakung Barat, Jakarta Timur pada Rabu (28/06/2023) sekitar pukul 21.30 WIB.

Bukannya meminta maaf usai kejadian, US justru menyalahkan sang istri akibat peristiwa tersebut. Keempat orang tersebut mengalami luka bakar akibat ulah US. Sebab saat pembakaran berlangsung, keempat orang tersebut berada di dalam rumah.

"Sempat ribut lagi. Pelaku (US) juga sempat nangis, tapi enggak tau nangis menyesal atau apa. Pelaku juga nyalahin istrinya sama saling nyalahinlah," ucap Salah satu tetangga, Riswanto (39) di lokasi kejadian, Minggu (2/7/2023).

Riswanto menceritakan, jauh sebelum insiden ini, suami istri itu memang sering terlibat cekcok. Bahkan WH sering kali mendapatkan perlakukan kasar oleh pelaku.

"Iya sempat cekcok, saya denger kaya ada piring dibanting, rame. Sering cekcok saya denger," katanya.

Ia menduga, US sudah merencanakan akan membakar istrinya malam itu. Sebab, kata Riswanto, US membeli sebotol bensin. Padahal, keluarga tersebut tidak memiliki kendaraan.

Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur Iptu Sri Yatmini mengatakan, WH dan salah satu anaknya sedang menjalani perawatan akibat luka bakar tersebut secara gratis di Rumah Sakit (RS) Tarakan, Jakarta Pusat.

"Alhamdulillah, ibu dan satu anak sudah saya evakuasi ke RS Tarakan agar tidak dikenai biaya," ucap Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur Iptu Sri Yatmini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066//penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177051//penyekapan-aFAj_large.jpg
Detik-Detik Menegangkan Pembebasan Korban Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037//pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176986//orang_dibakar-VdPg_large.jpg
Sadis, Suami di Jatinegara Diduga Tega Bakar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944//penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176149//bullying-haB8_large.jpg
Tragis, Siswa SMP di Grobogan Tewas Diduga Dibully Teman Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement