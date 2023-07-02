Kebakaran Landa Bangunan di Depan Mall Citra Klender

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda lapak bangunan yang berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (2/7/2023). Kebakaran di depan Mall Citra Klender tersebut dilaporkan terjadi sekira pukul 20.30 WIB.

"Iya lapak yang kebakaran. Sudah 17 unit yang diterjunkan," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaiman saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Minggu (2/7/2023).

Berdasarkan laporan dari akun resmi Twitter @humasjakfire, kebakaran tersebut melahap bangunan rumah tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tepatnya, berlokasi di depan Mall Citra Klender.

Sebanyak 17 unit pemadam kebakaran (damkar) udah diterjunkan ke lokasi kebakaran. Operasi pemadaman dimulai sekira pukul 20.32 WIB. Saat ini, petugas masih berupaya mencegah api merembet ke bangunan lainnya.

"Update: Pemadaman mulai beroperasi pukul 20.32 WIB, pengerahan sebanyak 17 unit serta 80 personel. Saat ini, masih dalam penanganan petugas #DamkarDKI dengan upaya melokalisir perambatan api," dikutip dari akun Twitter @humasjakfire.

(Fakhrizal Fakhri )