Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Bangunan di Depan Mall Citra Klender

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |21:17 WIB
Kebakaran Landa Bangunan di Depan Mall Citra Klender
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda lapak bangunan yang berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (2/7/2023). Kebakaran di depan Mall Citra Klender tersebut dilaporkan terjadi sekira pukul 20.30 WIB.

"Iya lapak yang kebakaran. Sudah 17 unit yang diterjunkan," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaiman saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Minggu (2/7/2023).

Berdasarkan laporan dari akun resmi Twitter @humasjakfire, kebakaran tersebut melahap bangunan rumah tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tepatnya, berlokasi di depan Mall Citra Klender.

Sebanyak 17 unit pemadam kebakaran (damkar) udah diterjunkan ke lokasi kebakaran. Operasi pemadaman dimulai sekira pukul 20.32 WIB. Saat ini, petugas masih berupaya mencegah api merembet ke bangunan lainnya.

"Update: Pemadaman mulai beroperasi pukul 20.32 WIB, pengerahan sebanyak 17 unit serta 80 personel. Saat ini, masih dalam penanganan petugas #DamkarDKI dengan upaya melokalisir perambatan api," dikutip dari akun Twitter @humasjakfire.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041/kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022/ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177012/kebakaran-aGNI_large.jpg
Korsleting Listrik, Permukiman Padat di Utan Kayu Jaktim Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176980/kebakaran-WzBJ_large.jpg
Breaking News! Gudang Paket di Cakung Jaktim Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176947/kebakaran-lMxo_large.jpg
Kebakaran Lahap Rumah di Palmerah Jakbar, Korban Jiwa Nihil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement