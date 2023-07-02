Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Depan Mal Klender Padam, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |22:39 WIB
Kebakaran di Depan Mal Klender Padam, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Kebakaran rumah di depan Mal Klender berhasil dipadamkan. (Ist)
JAKARTA - Petugas Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur berhasil memadamkan api yang membakar bangunan di depan Mall Citra Klender, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, bangunan yang terbakar dikabarkan merupakan rumah milik Ketua RT setempat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik atau hubungan arus pendek.

"Objek terbakar rumah. Luas kurang lebih 300 m. Pemilik, ketua RT Jainal Arifin. Kerugian +- 300 juta. Jiwa terselamatkan : 8 KK, 24 jiwa (rt 01/03) dan 2 kk 10 Jiwa ( rt 02/09). Sebab : diduga sebab awal hubungan arus pendek (kabel)," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaiman, Minggu (2/7/2023).

Sudin Gulkarmat Jakarta Timur menerjunkan 16 damkar untuk memadamkan kebakaran rumah di daerah Klender tersebut. Api telah berhasil dipadamkan pada pukul 22.00 WIB.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
