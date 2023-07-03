HUT Ke-77, Warga Apresiasi Pelayanan Polri yang Membaik

JAKARTA - Masyarakat menilai bahwa Polri terus melakukan optimalisasi pelayanan usai memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara pada 1 Juli 2023.

Salah satu warga asal Kembangan, Jakarta Barat, Shinta menyebut, pelayanan yang dilakukan Polri saat ini sudah jauh lebih baik dari pada sebelumnya.

"Bagus, sangat bagus pelayanannya. Tapi ke depannya saya harap lebih bagus lagi," kata Shinta usai menghadiri langsung puncak HUT ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu, 1 Juli 2023.

Shinta berharap, seluruh jajaran Kepolisian terus meningkatkan kinerja secara optimal. Terutama, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat luas.

"Lebih baik lagi lebih kondusif dari segi kemanan kita semua," ujar Shinta.

Sementara itu, Abdul Gofur, warga Tambora, Jakarta Barat, mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh jajaran Polri yang telah bekerja keras untuk menberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.