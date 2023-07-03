Acara Puncak HUT Ke-77 di GBK Dinilai Buat Lebih Dekat Polri dengan Masyarakat

JAKARTA - Acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dinilai membuat Polri lebih dekat masyarakat.

Ketum Suporter PSM Makassar Cabang Jabodetabek, Rio mengungkapkan, dengan adanya perayaan puncak di SUGBK tersebut menujukan bahwa komitmen Polri yang selalu ingin dekat dengan masyarakat luas.

"Alhamdulillah sangat kreatif, bagus membaur denga. masyarakat termasuk juga dengan unsur suporter," kata Rio kepada wartawan, Jakarta, Minggu (2/7/2023).

Rio mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merangkul seluruh lapisan elemen masyarakat dalam momentum Hari Bhayangkara. Dalam hal ini, khususnya unsur suporter sepak bola Indonesia.

"Mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak Kapolri yang mengundang kami ke ulang tahun Polri kemarin. Semoga bhayangkara tetap solid dan terus Presisi," ujar Rio.