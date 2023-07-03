Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yusuf Lakaseng: Ganjar Pemimpin Kota dan Desa

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |05:18 WIB
Yusuf Lakaseng: Ganjar Pemimpin Kota dan Desa
Ketua DPP Partai Perindo bidang Organisasi dan Kaderisasi Yusuf Lakaseng (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menyebut, bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo merupakan sosok yang paling komplit melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024.

Yusuf Lakaseng mengatakan, Ganjar menjadi pilihan tunggal Jokowi yang paling kompeten. Sebab, Gubernur Jawa Tengah itu sudah merasakan rasanya memimpin kota hingga desa.

"Ganjar ini punya pengalaman sebagai kepala daerah, kepala daerah itu miniatur kepemimpinan Indonesia," ujar Yusuf di acara iNews Room bertajuk 'Capres Pilihan Jokowi', Minggu (2/7/2023).

Ia menambahkan, hal tersebut juga sangat berbeda dengan Bacapres lain. Sebab, di antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, Ganjar-lah yang sudah merasakan memimpin sebuah miniatur Indonesia.

"Kenapa saya bilang Ganjar? karena Ganjar itu gubernur Jawa Tengah, di Jawa tengah itu ada kota ada desa, Pak Anies memimpin DKI Jakarta hanya memimpin kota, Pak Prabowo di bidang pertahanan," tuturnya.

"Tapi, yang komplit memimpin sebuah miniatur negara itu itu Pak Ganjar, pemimpin kota pemimpin desa, ngerti soal anatomi apa yang akan dibangun ke depan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan pada kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang diusung untuk menjadi Calon Presiden (Capres) pada kontestasi Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
