Presiden Jokowi Mesra dengan Menhan, Jubir Prabowo: Sudah Cukup Lama

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tampak mesra dalam beberapa kesempatan. Hal itu jadi perbincangan publik dengan menyambungkan ke Pemilu 2024.

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto mengungkapkan, kedekatan antara Presiden dan Menterinya itu sebenarnya sudah terbangun sejak lama.

"Kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah cukup lama dan beberapa kali kita sudah lihat bagaimana hubungan mereka berdua. Sebenarnya hubungan mereka sudah lama terbentuk," kata Wihadi.

Hal itu disampaikan Wihadi dalam acara dialog Sindo Sore bertajuk 'Capres Pilihan Jokowi', Minggu (2/7/2023).

Meskipun sudah terbangun sejak lama, Wihadi tak menampik kedekatan keduanya belakangan ini lebih mesra.

BACA JUGA: Saat Pagar Ayu Serbu Prabowo Subianto Foto Bareng di Resepsi Pernikahan Putri Bamsoet

"Jadi sebelum mulai Presiden pun sudah ada hubungan baik. Belakangan ini lebih dekat lagi, lebih mesra lagi," ujarnya.