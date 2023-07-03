Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Mesra dengan Menhan, Jubir Prabowo: Sudah Cukup Lama

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:50 WIB
Presiden Jokowi Mesra dengan Menhan, Jubir Prabowo: Sudah Cukup Lama
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tampak mesra dalam beberapa kesempatan. Hal itu jadi perbincangan publik dengan menyambungkan ke Pemilu 2024.

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wiyanto mengungkapkan, kedekatan antara Presiden dan Menterinya itu sebenarnya sudah terbangun sejak lama.

"Kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah cukup lama dan beberapa kali kita sudah lihat bagaimana hubungan mereka berdua. Sebenarnya hubungan mereka sudah lama terbentuk," kata Wihadi.

Hal itu disampaikan Wihadi dalam acara dialog Sindo Sore bertajuk 'Capres Pilihan Jokowi', Minggu (2/7/2023).

Meskipun sudah terbangun sejak lama, Wihadi tak menampik kedekatan keduanya belakangan ini lebih mesra.

"Jadi sebelum mulai Presiden pun sudah ada hubungan baik. Belakangan ini lebih dekat lagi, lebih mesra lagi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
