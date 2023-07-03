Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Baru Umumkan Ganjar Capres 3 Bulan Lalu, Putra Nababan : Agar Tak Ganggu Kerja Jokowi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:30 WIB
PDIP Baru Umumkan Ganjar Capres 3 Bulan Lalu, Putra Nababan : Agar Tak Ganggu Kerja Jokowi
Politikus PDIP Putra Nababan. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan baru tiga bulan lalu mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024. Hal ini berbeda dengan Prabowo Subianto yang lebih lama yakni 10 bulan lalu dan Anies Baswedan sekitar 9 bulan lalu.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan menegaskan pengumuman pencapresan Ganjar ini merupakan sebuah pengorbanan agar kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terganggu oleh masalah pencapresan.

“Pak Prabowo itu diumumkan itu deklarasi 10 bulan yang lalu, Pak Anies itu 9 bulan yang lalu, Pak Ganjar itu baru 3 bulan yang lalu. Apa yang mau saya sampaikan? Kami tidak mau cepat-cepat mengumumkan calon presiden, kenapa? Karena ini akan membuat ramai perpolitikan nasional dan orang tidak jadi fokus terhadap kerjanya Pak Jokowi," ujar Putra Nababan dalam dialog iNews Capres Pilihan Jokowi, Minggu (2/7/2023).

Hal ini, lanjut Putra, akan mengganggu fokus dan kerja Jokowi dalam melayani masyarakat.

Putra mengatakan apalagi kini Indonesia masuk endemi sehingga Jokowi harus fokus mebenahi masalah negara khususnya akibat pandemi Covid-19 yang melanda selama tiga tahun terakhir. Sehingga, kinerja pemerintahan Jokowi tidak terganggu masalah perpolitikan nasional.

“Ini yang paling penting, ini tidak mudah ya masuk ke endemi dan juga masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kerakyatan. Ini secara sadar PDI Perjuangan sejak 10 bulan lalu mengatakan mari kita fokus dulu dengan kerjanya melayani masyarakat, turun ke bawah bahkan itu bukan hanya kepada pemerintah kita memberikan pagar kepada Pak Jokowi agar mereka fokus bekerja bukan berbicara soal capres,” tutur Putra.

“Ini masalah capres ini sudah ribut sejak 10 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu, tapi sebenarnya masih jauh,” katanya.

“PDI Perjuangan Ibu Megawati ingin Pak Jokowi tidak diganggu oleh isu-isu siapa capres, siapa cawapres tapi betul-betul bekerja dan hasilnya apa? Hasilnya kita lihat approval ratingnya, kesukaan rakyat itu di atas 84%, ini adalah satu pengorbanan,” ujar Putra.

