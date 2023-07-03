Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Demo Chaos, Mabes Polri Dikepung Brimob hingga Kapolri Mundur

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |07:46 WIB
Ketika Demo Chaos, Mabes Polri Dikepung Brimob hingga Kapolri Mundur
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Komandan Resimen Pelopor Brimob Kombes Pol Anton Soedjarwo pernah meminta Komandan RPKAD (sekarang Kopassus-red) Kolonel (Inf) Sarwo Edhie Wibowo menarik mundur pasukannya. Peristiwa itu terjadi saat adanya demonstrasi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 1966 silam.

Kala itu, Sarwo Edi mengenakan pakaian sipil sedang berada di belakang demonstran yang tengah menyampaikan tuntutan mereka. Sementara Kombes Pol Anton Soedjarwo tengah berjaga di lokasi.

Lantaran situasi demonstran yang memanas, Anton membisikan Sarwo Edhi agar menarik pasukannya atau akan terjadi kontak senjata dengan pasukan Brimob. Hal tersebut dilakukan guna menghindari kericuhan demonstrasi.

Sebagimana dikutip dari buku Resimen Pelopor (Edisi Revisi), Pasukan Elite Yang Terlupakan, penulis Anton Agus Setyawan dan Andi M Darlis, Januari 2013.

Pasukan RPKAD yang berpakaian sipil pun akhirnya ditarik keluar oleh Sarwo Edhi dari kerumunan demonstran mahasiswa. Di sisi lain, demonstrasi 1966 menimbulkan bentrokan antara pasukan Pelopor, anggota Resimen Tjakrabirawa dengan demonstran.

Peristiwa berakibat pada penembakan terhadap Arief Rahman Hakim, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bermula ketika ada sekelompok mahasiswa dan massa yang menerobos ke belakang Istana.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement