HOME NEWS NASIONAL

Momen Anies Baswedan Bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia Usai Tunaikan Haji

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |08:29 WIB
Momen Anies Baswedan Bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia Usai Tunaikan Haji
Anies Baswedan bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia/ist
JAKARTA - Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Sekjen Rabithoh Alam Islami (Liga Muslim Dunia) Muhammad bin Abdul Karim Issa di Sekretariat Muslim World League di Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan tersebut usai Anies menunaikan rangkaian ibadah haji.

Diketahui, mereka selalu saling bersilaturahmi jika sedang mengunjungi negara masing-masing. Dalam pertemuan pada hari Sabtu, 1 Juli 2023 itu, Anies didampingi keluarga yang juga ikut berhaji.

Berikut ini foto-foto  Anies bertemu dengan Muhammad bin Abdul Karim Issa yang diterima Okezone, Senin (3/7/2023).

ist

Anies bertemu Muhammad bin Abdul Karim Issa/ist

ist

Anies bertemu Muhammad bin Abdul Karim Issa/ist

ist

Anies Baswedan Jeddah, Arab Saudi/ist

ist

Anies bersama rombongan bertemu Sekjen Rabithoh Alam Islami/ist


