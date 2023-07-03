Momen Anies Baswedan Bertemu Sekjen Liga Muslim Dunia Usai Tunaikan Haji

JAKARTA - Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Sekjen Rabithoh Alam Islami (Liga Muslim Dunia) Muhammad bin Abdul Karim Issa di Sekretariat Muslim World League di Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan tersebut usai Anies menunaikan rangkaian ibadah haji.

Diketahui, mereka selalu saling bersilaturahmi jika sedang mengunjungi negara masing-masing. Dalam pertemuan pada hari Sabtu, 1 Juli 2023 itu, Anies didampingi keluarga yang juga ikut berhaji.

BACA JUGA: Momen Akrab Ganjar dan Anies Berfoto Bersama saat Dijamu Raja Salman di Tanah Suci

Berikut ini foto-foto Anies bertemu dengan Muhammad bin Abdul Karim Issa yang diterima Okezone, Senin (3/7/2023).

Anies bertemu Muhammad bin Abdul Karim Issa/ist

Anies bertemu Muhammad bin Abdul Karim Issa/ist



Anies Baswedan Jeddah, Arab Saudi/ist

Anies bersama rombongan bertemu Sekjen Rabithoh Alam Islami/ist





(Fahmi Firdaus )